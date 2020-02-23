Сколько варить горох? Как быстро разварить горох в пюре в супе
Сколько варить горох и на сколько замачивать горох? - наиболее частые вопросы. Он полезен и необходим в рационе питания! Это древнейшее культурное растение, выращивать которое человек научился еще в 4 веке до нашей эры. Но хозяйки его часто недооценивают и недолюбливают. Как часто бывает, что горох не разваривается и кушать его неприятно?
Существует мнение, что горох нужно замачивать на ночь и только после этого он станет разваристым. Я НЕ ЗАМАЧИВАЮ ГОРОХ НА НОЧЬ! Зачем?
Всё делается гораздо быстрее!
- Выбор гороха
- Сколько варить горох?
- Как варить горох чтобы он разварился в пюре без замачивания на ночь?
- Почему горох не сварился?
- Как исправить, если горох не сварился?
Выбор гороха
В магазинах горох продаётся многих видов, сейчас ассортимент гороха очень широк:
- нут - это бараний, или турецкий горох,
- гороховые хлопья (время приготовления: не более 10 минут),
- целый или калиброванный (горошинки одного размера),
- проростки семян
- смесь колотого и целого
- колотый или дроблёный (обычно половинки горошин, высушенные)
Речь пойдёт о самом обыкновенном и распространённом горохе, как приготовить в пюре или разваристый колотый или дроблённый горошек.
Сколько варить горох?
Предположительное время, обычным способом (с замачиванием на ночь и варкой) примерно 1 час. Но мы пойдем более быстрым путем. Сначала подготовимся к варке. Подготовка частично совпадает с обычным порядком действий.
Итак, первым делом отмеряем нужное количество гороха. Горох осматриваем и перебираем, как Золушка. )) Т.к. в упаковку обычно могут попасть злаки и некачественные горошинки (черные или слишком зелёные, скукоженные и т.д.). Наш горох промываем под проточной водой и снова осматриваем, выбирая лишнее. Потому как в гороховой муке мы можем не разглядеть плохие горошины.
Далее мы заливаем горох в посуде крутым кипятком на 1 см выше самого горошка. Перемешиваем и снова всплывает нехорошие, пустые горошинки и шлак. Убираем его. Доливаем кипятка и оставляем его на час или два для разбухания и чтобы горох сварился быстрее. Вода будет мутной, это нормально.
Далее, спустя 30 минут, мы сливаем воду и снова промываем горох в сите или дуршлаке. Он заметно увеличился в объёме, но, конечно, не готов к употреблению.
Как варить горох чтобы он разварился в пюре
Варим его привычным способом. Причём воду (или бульон), в которой готовите НЕЛЬЗЯ СОЛИТЬ! Если такой возможности по рецепту нет, например, в гороховом супе вы используете уже солёные копчёности, отварите горох в отдельной посуде. Вы удивитесь, но готов он будет уже через 30 минут. А через 50-60 минут будет готово пюре.
Видео, как готовить горох мы прилагаем:
Не тратьте драгоценное время зря! Задумали сварить гороховый суп? Варите! Всего то и нужно, что замочить его за 1 час заранее!
Почему горох не сварился?
Этой неудаче могут предшествовать несколько причин.
1. Горох вы купили в магазине, а вот проверить его производителя у нас нет никакой возможности. Если горох собрали с поля не вовремя, не молочной спелости, а уже кормовой, то он и был уже абсолютно твёрдым. Да и затраты на его сушку на производстве будет меньше. А вот как его варить, производителя видимо не интересует.
Тем более, что от его сбора до фасовки может поработать не одно и не два предприятия.
Выход - покупать только лущёный и только проверенных марок, т.е. тот, который вы уже пробовали и он сварился!
2. Второй возможный вариант, почему горох не сварился - это когда его невовремя посолили. Если сварить его в подсоленной воде, то ничего путного, скорее всего, у вас не получится и он останется достаточно жёстким.
Учитывайте так же, что если вы варите гороховый суп на копчёностях, на куриной ножке или рёбрышках, то эти кулинарные изделия уже имеют в своём составе соль, а знаит варить их лучше в отдёльной кастрюле.
Как исправить, если горох не сварился?
Предложу вам 2 способа.
1. Добавьте к гороху 1/2 чайной ложки пищевой соды. Пойдёт реакция, дождитесь, пока суп отбурлит и поварите его ещё 15-20 минут. Он сварится с 90% вероятностью.
2. Пробейте горох погружным блендером. Затем на маленьком огне доведите его до готовности, поварив минут 10. Этот способ не совсем честный, но тоже имеет место быть.
Удачных Вам блюд! С уважением, Ваши "Простые рецепты".
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- Информация о материале
- Автор: Юлия
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