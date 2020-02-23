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Сколько варить горох? Как быстро разварить горох в пюре в супе

Сколько варить горох и на сколько замачивать горох? - наиболее частые вопросы. Он полезен и необходим в рационе питания! Это Но хозяйки его часто недооценивают и недолюбливают. Как часто бывает, что горох не разваривается и кушать его неприятно?

Существует мнение, что горох нужно замачивать на ночь и только после этого он станет разваристым. Я НЕ ЗАМАЧИВАЮ ГОРОХ НА НОЧЬ! Зачем?

Всё делается гораздо быстрее!

Выбор гороха

В магазинах горох продаётся многих видов, сейчас ассортимент гороха очень широк:

нут - это бараний, или турецкий горох,

гороховые хлопья ( ),

целый или калиброванный (горошинки одного размера),

проростки семян

смесь колотого и целого

колотый или дроблёный (обычно половинки горошин, высушенные)

Речь пойдёт о самом обыкновенном и распространённом горохе, как приготовить в пюре или разваристый колотый или дроблённый горошек.

Сколько варить горох?

Предположительное время, обычным способом (с замачиванием на ночь и варкой) примерно 1 час. Но мы пойдем более быстрым путем. Сначала подготовимся к варке. Подготовка частично совпадает с обычным порядком действий.

Итак, первым делом отмеряем нужное количество гороха. Горох осматриваем и перебираем, как Золушка. )) Т.к. в упаковку обычно могут попасть злаки и некачественные горошинки (черные или слишком зелёные, скукоженные и т.д.). Наш горох промываем под проточной водой и снова осматриваем, выбирая лишнее. Потому как в гороховой муке мы можем не разглядеть плохие горошины.

Далее мы заливаем горох в посуде крутым кипятком на 1 см выше самого горошка. Перемешиваем и снова всплывает нехорошие, пустые горошинки и шлак. Убираем его. Доливаем кипятка и оставляем его на час или два для разбухания и чтобы горох сварился быстрее. Вода будет мутной, это нормально.

Далее, спустя 30 минут, мы сливаем воду и снова промываем горох в сите или дуршлаке. Он заметно увеличился в объёме, но, конечно, не готов к употреблению.

Как варить горох чтобы он разварился в пюре

Варим его привычным способом. Причём воду (или бульон), в которой готовите НЕЛЬЗЯ СОЛИТЬ! Если такой возможности по рецепту нет, например, в гороховом супе вы используете уже солёные копчёности, отварите горох в отдельной посуде. Вы удивитесь, но готов он будет уже через 30 минут. А через 50-60 минут будет готово пюре.

Видео, как готовить горох мы прилагаем:

Не тратьте драгоценное время зря! Задумали сварить гороховый суп? Варите! Всего то и нужно, что замочить его за 1 час заранее!

Почему горох не сварился?

Этой неудаче могут предшествовать несколько причин.

1. Горох вы купили в магазине, а вот проверить его производителя у нас нет никакой возможности. Если горох собрали с поля не вовремя, не молочной спелости, а уже кормовой, то он и был уже абсолютно твёрдым. Да и затраты на его сушку на производстве будет меньше. А вот как его варить, производителя видимо не интересует.

Тем более, что от его сбора до фасовки может поработать не одно и не два предприятия.

Выход - покупать только лущёный и только проверенных марок, т.е. тот, который вы уже пробовали и он сварился!

2. Второй возможный вариант, почему горох не сварился - это когда его невовремя посолили. Если сварить его в подсоленной воде, то ничего путного, скорее всего, у вас не получится и он останется достаточно жёстким.

Учитывайте так же, что если вы варите гороховый суп на копчёностях, на куриной ножке или рёбрышках, то эти кулинарные изделия уже имеют в своём составе соль, а знаит варить их лучше в отдёльной кастрюле.

Как исправить, если горох не сварился?

Предложу вам 2 способа.

1. Добавьте к гороху 1/2 чайной ложки пищевой соды. Пойдёт реакция, дождитесь, пока суп отбурлит и поварите его ещё 15-20 минут. Он сварится с 90% вероятностью.

2. Пробейте горох погружным блендером. Затем на маленьком огне доведите его до готовности, поварив минут 10. Этот способ не совсем честный, но тоже имеет место быть.

Удачных Вам блюд! С уважением, Ваши "Простые рецепты".

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