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Список радиостанций FM Москвы и Московской области

радиостанции москвы частоты

На какой частоте вещает FM диапазона радио в Москве и Московской области? Так же мы привели описания радиостанций, чтобы вы могли выбрать формат радио на свой вкус. Смотрите таблицу, где все частоты радиостанций Москвы и слушайте с удовольствием!

 Новые радио мы отметили значком NEW! АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ - 2020 ГОД!

Список FM радиостанций Москвы и МО. 2020 ГОД

 

Частота, МГц

Название радио

Описание радио

FM радиостанции Москвы - CCIR FM (87,5–108 МГц)
1. 87,5

БИЗНЕС-FM

БИЗНЕС-FM

 Бизнес FM - первое деловое радио. Каждые 15 минут на частоте 87,5 - обзор текущих событий в стране и мире.
2. 87,9

Like FM NEW!

Like FM частота

 На сегодняшний день российская концепция Like FM не имеет аналогов в мире. Принцип отбора треков для эфира условно можно сравнить с системой, созданной разработчиками таких музыкальных сервисов, как Pandora, Sportify, iTunes Radio и 101.ru
3. 88,3

Радио Ретро FM

частота

 В эфире Ретро FM – только лучшая музыка 70х,80х и 90х.
4. 88,7

Юмор FM

Юмор FM частота

 «Юмор FM» — радиостанция в России, основу формата которой составляют программы юмористического содержания.
5. 89,1

Радио Джаз

Радио Джаз частота

 Музыкальный формат - jazz. Слоган - "Две грани одного брилианта!" На радио в основном выходят песни, которые имеют направления современный джаз, старый джаз, блюз и рок.
6. 89,5

Радио Мегаполис FM

Радио Мегаполис FM частота

 Радио Megapolis FM – транслирует энергичную танцевальную музыку. Лучшие хиты популярных мировых чартов, новости клубной музыки, обзор самых интересных культурных событий, и другая актуальная информация.
7. 89,9

Страна FM NEW!

Страна FM радио частота

 Страна FM начало свое вещание 30 октября 2015 года (сменив в Москве радиостанцию КЕКС FM, а в Санкт-Петербурге радио РОКС). Страна FM вещает на следующих частотах: Москва - 89.9 FM, Санкт-Петербург - 102.0 FM, Выборг - 98.8 FM, Луга - 100.8 FM. Слоган радиостанции: "Всё к лучшему".
8. 90,3

Авто Радио

Авто Радио частота

 Сеть включает в себя более 1400 городов России и других стран. На АВТОРАДИО популярные песни, программы с участием суперзвезд и народных любимцев, самая актуальная, интересная и оперативная информация. "Дискотека 80-х" - ежегодный фестиваль и визитная карточка радио.
9. 90,8

Relax-FM

Relax-FM частота

 Спокойная музыка для релаксации и спокойная мелодичная музыка, позволяющая отрешиться от суеты, расслабиться, помечтать…
10. 91,2

Радио Эхо Москвы

Радио Эхо Москвы частота

 Информационно-разговорная радиостанция. Новости политики и культуры, обзоры прессы, беседы с гостями, интерактивное общение. Позиционируется как оппозиционная станция.
11. 91,6

Радио Культура

Радио Культура частота

 Классическая музыка. Большое количество интеллектуальных телепрограмм, интересное общение, стихи, тетральные постановки, телеспектакли онлайн, интервью с актерами.
12. 92,0

Москва ФМ

Москва ФМ частота

 Возможность слушать радио по станции, передачи, исполнителю, песни. Мониторинг эфира московских радиостанций, поиск песен.
13. 92,4

Радио Дача частота

Радио Дача частота

 Основу эфира Радио Дача составят лучшие образцы советской и российской популярной музыки, а также специальные музыкальные, информационные и развлекательные программы оригинального формата.
14. 92,8

Радио Карнавал

Радио Карнавал частота

 Музыкальный формат радиостанции — Hot AC (современная музыка для взрослых) в его классическом виде.
В плей-листе - нынешние хиты в стилях pop, rhythm-n-blues и soft-rock, а также песни, появившиеся и полюбившиеся многим за последние 10-20 лет. Радио Карнавал - это любимые песни 80-х, 90-х и наших дней. Мировые хиты нон-стоп!
15. 93,2

Радио Studio 21 NEW!

радио Studio 21 частота

Радио о хип-хопе и популярной культуре. STUDIO 21 радиостанция с твоей любимой музыкой: от фрешменов отечественной рэп-сцены до легенд мирового хип-хопа.

Москва – 93.2 FM; СПб – 95.5 FM
16. 93,6

Коммерсант ФМ

Коммерсант ФМ частота

 Информационная радиостанция. Это самое оперативное радио. Именно здесь главные новости появляются первыми. Эфир Коммерсант ФМ – это непрерывный поток новостей, news time, который прерывается лишь сервисными информационными элементами: Главные новости; биржевая информация; трафик, погода – каждые 10 минут; спортивная информация – каждые 20 минут и др.
17. 94,0

Восток FM

Восток FM частота

 В его основе лежит четко очерченная и, одновременно, массовая «эфирная идеология». Тема, новых открытий, «экзотика Востока», объединения многонациональной аудитории вокруг культурных и общечеловеческих ценностей, ненавязчивая пропаганда здорового образа жизни.
18. 94,4

Весна FM

Весна FM частота

 Радио легкого настроения и позитивного восприятия жизни, свежее, интересное и активное. «Весна FM» - радио легкого настроения и позитивного восприятия жизни, свежее, интересное и активное. Музыкальный формат «Весна FM» - популярные современные российские и зарубежные песни, а также золотые женские хиты на все времена.
19. 94,8

Говорит Москва

радио Говорит Москва частота

 Московская разговорная FM радиостанция. Радио Сергея Доренко. Говорит Москва - это радио большого города, где одновременно есть место и большой политике, и личным проблемам москвичей. Слоган: «Слушать, думать, знать - правильные глаголы. Говорит Москва 94.8 fm». Песен нет.
20. 95,2

Рок ФМ

Рок ФМ частота

 В основном транслируется зарубежная музыка, которая имеет направления рок. В эфир выходит также множество программ как развлекательного, так и информационного характера об интересных событиях города, музыке и роке.
21. 95,6

Радио Звезда-FM

Радио Звезда-FM частота

 Разговорно-музыкальная радиостанция, позиционируется как государственно-патриотическое радио. В эфире - информационно-познавательные и исторические программы, аудиокниги, музыка 70-x—90-x годов, регулярные выпуски новостей.
22. 96,0

Дорожное радио

Дорожное радио частота

 «Дорожное радио» — вторая по размеру ежедневной аудитории сеть в России (более чем в 600 городах). Музыкальная часть эфира Дорожного Радио на 90% состоит из отечественной музыки. Это популярная музыка 80-х и 90-х, а также современные песни в исполнении знакомых артистов. Дорожное Радио - это душевные песни, песни со смыслом, песни про жизнь, песни для взрослых с привнесением в эфир ностальгических воспоминаний. И особое место занимают песни для тех, кто в дороге.
Дорожное Радио – это точный баланс музыкальных материалов и интересной, ненавязчивой подачи информации о региональных, общероссийских и мировых политических, экономических, культурных событиях.
23. 96,4

Такси FM

Такси FM частота
Такси FM  - это радиостанция, которая погружает слушателей в атмосферу спокойствия и гармонии, когда приятно вспомнить прошлое, помечтать о будущем и насладиться настоящим. Это романтика дороги, миллионы огней  и свет тысячи фар. Такси FM - это только хиты, проверенные временем: Scorpions, Bryan Adams, Sting, George Michael, A-Ha, Madonna, The Beatles, Queenn, Roxette, Bon Jovi, Браво, Наутилус Помпилиус, Александр Иванов, ДДТ и многие другие. 
24. 96,8

Детское радио

Детское радио частота

 Первая и единственная в России радиостанция, ориентированная на детскую аудиторию. Здесь можно послушать песни, фрагменты из саундтреков к фильмам, инсценированные сказки и даже радиоспектакли.
25. 97,2

Общее радио - Радио Комсомольская правда

Радио Комсомольская правда частота

 Радио "Комсомольская правда" круглосуточно держит вас в курсе происходящего в стране и мире. Мы спорим на самые острые и актуальные темы с журналистами Издательского дома КП и экспертами.
26. 97,6

Вести ФМ

Вести ФМ частота

 Российское информационное радио. Входит в холдинг ВГТРК.
27. 98,0

Радио Шоколад

Радио Шоколад частота

 Музыка Радио Шоколад поддерживает отличное настроение в течение дня – это западные хиты 90-х – 00-х плюс актуальные новинки из западных чартов. Также Radio Chocolate – это станция авторского высказывания. Вкусная еда, путешествия, машины, красота и здоровье, дети, кино, театры, книги и выставки – темы наших рубрик и авторов понятны и близки каждому.
28. 98,4

Новое Радио NEW!

новое радио частота

Новое Радио — это самая модная русская популярная музыка! В эфире – безусловные хиты и неожиданные новинки от талантливых молодых исполнителей.

Утреннее ток-шоу, информационно-развлекательные выпуски новостей — всё самое эксклюзивное и важное в режиме нон-стоп.
29 98,8

Радио Романтика

Радио Романтика частота

 Это музыкальная радиостанция, ориентированная на массовую аудиторию. Основа музыкальной палитры эфира - современные зарубежные и отечественные хиты. «Радио Romantika» – позитивное настроение, хитовое звучание и вечные ценности.
30. 99,2

Радио Орфей

Радио Орфей частота

 Радиостанция «Орфей» - государственный  канал классической музыки. Основу вещания радиостанции «Орфей» составляет классическая музыка: от академических жанров до авангарда. В программе представлены сочинения композиторов разных стран, эпох и стилей. Современная музыкальная жизнь представлена на волнах «Орфея» трансляциями из Российских и мировых концертных залов, встречами с выдающимися музыкантами и деятелями культуры, обсуждениями насущных проблем академического искусства, интерактивными программами со слушателями, розыгрышами призов, выпусками новостей, а также репортажами и интервью.
31. 99,6

Радио Русский хит NEW!

радио русский хит частота

 Музыкальный эфир радиостанции построен по принципу TOP-40. В ротацию попадают только лучшие композиции российских исполнителей, хиты – начиная с 90-х годов и заканчивая нынешними днями. Еще одной особенностью Русского Хита является полное отсутствие ведущих.
32. 100,1

Радио Серебряный Дождь

Радио Серебряный Дождь частота

 Российская радиостанция FM-диапазона также вещающая в Бенидорме (Испания). Новости, события, мультимедиа, вопросы и ответы.
33. 100,5

Жара FM NEW!

Жара FM частота

Новая молодежная музыкальная радиостанция, начала свое вещание весной 2018 года в Москве на частоте 100,5 FM. Совместно с телеканалом Жара. Музыкальный формат приближен к формату таких станций как Европа Плюс и Энерджи. В эфире звучит российская и иностранная популярная музыка в пропорции примерно 50 на 50.
34. 100,9

Радио Вера

Радио Вера частота

 Российская радиостанция, созданная в 2014 году, имеющая целью рассказать современному городскому жителю о православной вере. В качестве своей аудитории радио видит жителей мегаполисов, в том числе людей, далеких от Церкви, но интересующихся верой и православием. Эфир радиостанции состоит из светлой спокойной музыки различных жанров, программы — из рассказов о любви, истории, детях и самых обычных жизненных радостях.
35. 101,2

Радио DFM (Динамит FM)

Динамит FM частота

 Успешная радиостанция Dfm в основном рассчитана на молодежь, но максимум драйва и нескончаемая энергия. Это не просто радио, а целая танцевальная радиостанция. На радио транслируется только самая прогрессивная музыка различных направлений. Следует отметить и независимость радиостанции, где можно услышать не только дорогие проекты, но и талантливых молодых исполнителей.
36. 101,7

Наше Радио

Наше Радио частота

 Российская музыкальная радиостанция, транслирующая музыку преимущественно в формате русского рока. «Наше Радио» — организатор фестиваля «Нашествие». Кроме того, «Наше радио» транслирует рок-чарт «Чартова дюжина» и вручает одноимённую премию. Аудитория 2,5 миллиона человек ежедневно.
37. 102,1

Радио Монте-Карло

Радио Монте-Карло частота

 Основная аудитория Россия и Грузия. В основном транслируется зарубежная музыка, которая имеет направления поп, рок и хаус. В эфир выходит также множество программ как развлекательного, так и информационного характера.
38. 102,5

Comedy FM

Comedy FM частота

 Московская разговорная радиостанция. В программу радиостанции входят лучшие номера артистов Comedy Club, Comedy Woman, «Наша Russia», и других проектов телеканала ТНТ. Основу эфира новой радиостанции составляют ток-шоу, которые выходят в прямом эфире. На радиостанции присутствуют музыкальные паузы, состоящие из новых и современных зарубежных песен (от четырёх до пяти песен в час).
39. 103,0

Радио Шансон

Радио Шансон частота

 Русский шансон. «Радио Шансон» является учредителем музыкальной премии «Шансон года» . Церемония награждения проводится в Государственном Кремлевском дворце. По традиции победители определяются путем народного голосования.
40. 103,4

Радио Маяк

радио маяк частота

 Государственная радиовещательная компания «Маяк» (ГРК «Маяк», «Радио Маяк») — одна из крупнейших и самых узнаваемых радиостанций на территории бывшего СССР. Основана в 1964 году.
41. 103,7

Радио Максимум

Радио Максимум частота

 В основном на этой радиостанции транслируется музыка, которая имеет направления поп и рок. В эфире звучат как российские, так и зарубежные песни. С момента основания радиостанции Maximum появилось множество разнообразных передач на любой вкус как информационного, так и развлекательного характера.
42. 104,2

Радио Energy Энергия FM

Радио Энергия FM частота

 На волнах станции звучит рок- и поп-классика, новинки отечественной и зарубежной музыки. Много информационных и тематических рубрик. Станция постоянно проводит различные шоу-акции, активно поддерживает промо-кампании новых альбомов и концертов как российских, так и зарубежных исполнителей.
43. 104,7

Радио 7 На Семи Холмах

Радио 7 На Семи Холмах частота

 В эфире радиостанции звучит музыка последних тридцати лет. Всего в эфире обычно около тысячи специально протестированных песен. Баланс темпов и стилей меняется в зависимости от времени суток. Новостные блоки каждые полчаса, в конце каждого часа "Страничка классической музыки".
44. 105,0

Радио Книга NEW!

Радио Книга частота

 Радио КНИГА с ноября 2013 года вещает в Волгограде (106,4 FM) и с марта 2016 – в Москве (105,0 FM). «Слушай! … Чтобы читать!». В эфире звучат только короткие рассказы и фрагменты из книг. Их дополняют короткие познавательные программы о книгах, об авторах, героях и персонажах, о местах действия сюжетов и т.д. Цель этих программ - показать слушателю, что всё связанное с книгами – это увлекательно, интересно, любопытно, а в конце концов – полезно и нужно. Инструментальная музыка дополняет эфирную сетку.
45. 105,3

Capital FM NEW!

радио капитал фм

 Все песни англоязычные. "Мы говорим по-английски. Мы играем хиты." Сайт у этого радио более чем лаконичный, только одна страница и контакт для рекламы. Вещает на этой частоте с 24 марта 2016 года. Предшественник на этой волне MOSCOW FM (закрыто).
46. 105,7

Русское Радио

Русское Радио частота

 Первая национальная радиостанция России, воплотившая новый принцип вещания и использующая в своем эфире музыкальные произведения только на русском языке. «Русское Радио» - это лучшая отечественная музыка минувшего времени и наших дней, самые последние хиты, самые интересные и рейтинговые программы. «Русское Радио» – это ещё и народный хит-парад «Золотой Граммофон».
47. 106,2

Радио Европа Плюс

Радио Европа Плюс частота

 В эфире "Europa Plus" звучит не только российская и европейская музыка, но и новости, интервью с известными личностями, афиши, обзоры и разнообразные развлекательные программы.
48. 106,6

Love радио

Love радио частота

 Программная, информационная и музыкальная политика станции формируется таким образом, что конечный продукт не имеет явной московской специфики. Он в равной степени актуален для всех городов вещания.
49. 107,0

Радио РСН - Русская служба новостей

Радио РСН - Русская служба новостей

 Уникальный информационно-музыкальный формат (News-Talk): Информация-60% , Музыка-40% Непредвзятая и полезная информация Актуальные новости, предоставляемые «Русской Службой Новостей».
50. 107,4

Радио Хит FM

Радио Хит FM частота

 Подборка из песен, составленная на основе хит-парадов российских радиостанций.
51. 107,8

Радио Новая Милицейская Волна

Радио Новая Милицейская Волна частота

 Формат – Hot A/C (современное радио хитов для взрослых). Лучшая позитивная музыка конца 80-90-х, западные и русскоязычные хиты тех лет. Ретро композиции в современных обработках.
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Комментарии

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Вячеслав
#9 Вячеслав 26.12.2019 22:54
Хотелось бы слушать в Московской обл. Радио Ваня. Правда, многие радио каналы уже совсем устарели...
Цитировать
Светлана
#8 Светлана 12.11.2017 02:14
Этот список радиостанций уже устарел.Наприме р на 98.4 радио рекорд закрыли,а на его месте сейчас Новое радио.На 99.6 радио Русский хит.На 107.0радио Life А остальные радиостанции написаны верно
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Классика
#7 Классика 13.10.2017 20:32
Спасибо за список частот радиостанций!
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Линда
#6 Линда 29.09.2017 09:17
Цитирую Коценко Александр Витальевич:
А что за радио на волне 100.3 ? В городе Кашира ловит.

Похоже, что "Русское радио"
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Коценко Александр Витальевич
#5 Коценко Александр Витальевич 28.09.2017 15:28
А что за радио на волне 100.3 ? В городе Кашира ловит.
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Алексей
#4 Алексей 13.09.2017 00:57
Спасибо)
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Василиса
#3 Василиса 12.03.2017 11:32
Все радиостанции Москвы нашел тут. Ну самые топовые. Спасибки!
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виктор иванов
#2 виктор иванов 07.02.2017 17:04
,большое спасибо за таблицу описания радиостанций и их частот. Виктор.
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Алексей
#1 Алексей 01.01.2017 19:14
Спасибо
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