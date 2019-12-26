Список радиостанций FM Москвы и Московской области

Частота, МГц Название радио Описание радио

FM радиостанции Москвы - CCIR FM (87,5–108 МГц)

1. 87,5 БИЗНЕС-FM Бизнес FM - первое деловое радио. Каждые 15 минут на частоте 87,5 - обзор текущих событий в стране и мире.

2. 87,9 Like FM NEW! На сегодняшний день российская концепция Like FM не имеет аналогов в мире. Принцип отбора треков для эфира условно можно сравнить с системой, созданной разработчиками таких музыкальных сервисов, как Pandora, Sportify, iTunes Radio и 101.ru

3. 88,3 Радио Ретро FM В эфире Ретро FM – только лучшая музыка 70х,80х и 90х.

4. 88,7 Юмор FM «Юмор FM» — радиостанция в России, основу формата которой составляют программы юмористического содержания.

5. 89,1 Радио Джаз Музыкальный формат - jazz. Слоган - "Две грани одного брилианта!" На радио в основном выходят песни, которые имеют направления современный джаз, старый джаз, блюз и рок.

6. 89,5 Радио Мегаполис FM Радио Megapolis FM – транслирует энергичную танцевальную музыку. Лучшие хиты популярных мировых чартов, новости клубной музыки, обзор самых интересных культурных событий, и другая актуальная информация.

7. 89,9 Страна FM NEW!

Страна FM начало свое вещание 30 октября 2015 года (сменив в Москве радиостанцию КЕКС FM, а в Санкт-Петербурге радио РОКС). Страна FM вещает на следующих частотах: Москва - 89.9 FM, Санкт-Петербург - 102.0 FM, Выборг - 98.8 FM, Луга - 100.8 FM. Слоган радиостанции: "Всё к лучшему".

8. 90,3 Авто Радио Сеть включает в себя более 1400 городов России и других стран. На АВТОРАДИО популярные песни, программы с участием суперзвезд и народных любимцев, самая актуальная, интересная и оперативная информация. "Дискотека 80-х" - ежегодный фестиваль и визитная карточка радио.

9. 90,8 Relax-FM Спокойная музыка для релаксации и спокойная мелодичная музыка, позволяющая отрешиться от суеты, расслабиться, помечтать…

10. 91,2 Радио Эхо Москвы Информационно-разговорная радиостанция. Новости политики и культуры, обзоры прессы, беседы с гостями, интерактивное общение. Позиционируется как оппозиционная станция.

11. 91,6 Радио Культура Классическая музыка. Большое количество интеллектуальных телепрограмм, интересное общение, стихи, тетральные постановки, телеспектакли онлайн, интервью с актерами.

12. 92,0 Москва ФМ Возможность слушать радио по станции, передачи, исполнителю, песни. Мониторинг эфира московских радиостанций, поиск песен.

13. 92,4 Радио Дача частота

Основу эфира Радио Дача составят лучшие образцы советской и российской популярной музыки, а также специальные музыкальные, информационные и развлекательные программы оригинального формата.

14. 92,8 Радио Карнавал Музыкальный формат радиостанции — Hot AC (современная музыка для взрослых) в его классическом виде.

В плей-листе - нынешние хиты в стилях pop, rhythm-n-blues и soft-rock, а также песни, появившиеся и полюбившиеся многим за последние 10-20 лет. Радио Карнавал - это любимые песни 80-х, 90-х и наших дней. Мировые хиты нон-стоп!

15. 93,2 Радио Studio 21 NEW!

Радио о хип-хопе и популярной культуре. STUDIO 21 радиостанция с твоей любимой музыкой: от фрешменов отечественной рэп-сцены до легенд мирового хип-хопа. Москва – 93.2 FM; СПб – 95.5 FM

16. 93,6 Коммерсант ФМ Информационная радиостанция. Это самое оперативное радио. Именно здесь главные новости появляются первыми. Эфир Коммерсант ФМ – это непрерывный поток новостей, news time, который прерывается лишь сервисными информационными элементами: Главные новости; биржевая информация; трафик, погода – каждые 10 минут; спортивная информация – каждые 20 минут и др.

17. 94,0 Восток FM В его основе лежит четко очерченная и, одновременно, массовая «эфирная идеология». Тема, новых открытий, «экзотика Востока», объединения многонациональной аудитории вокруг культурных и общечеловеческих ценностей, ненавязчивая пропаганда здорового образа жизни.

18. 94,4 Весна FM Радио легкого настроения и позитивного восприятия жизни, свежее, интересное и активное. «Весна FM» - радио легкого настроения и позитивного восприятия жизни, свежее, интересное и активное. Музыкальный формат «Весна FM» - популярные современные российские и зарубежные песни, а также золотые женские хиты на все времена.



19. 94,8 Говорит Москва Московская разговорная FM радиостанция. Радио Сергея Доренко. Говорит Москва - это радио большого города, где одновременно есть место и большой политике, и личным проблемам москвичей. Слоган: «Слушать, думать, знать - правильные глаголы. Говорит Москва 94.8 fm». Песен нет.

20. 95,2 Рок ФМ В основном транслируется зарубежная музыка, которая имеет направления рок. В эфир выходит также множество программ как развлекательного, так и информационного характера об интересных событиях города, музыке и роке.

21. 95,6 Радио Звезда-FM Разговорно-музыкальная радиостанция, позиционируется как государственно-патриотическое радио. В эфире - информационно-познавательные и исторические программы, аудиокниги, музыка 70-x—90-x годов, регулярные выпуски новостей.

22. 96,0 Дорожное радио «Дорожное радио» — вторая по размеру ежедневной аудитории сеть в России (более чем в 600 городах) . Музыкальная часть эфира Дорожного Радио на 90% состоит из отечественной музыки. Это популярная музыка 80-х и 90-х, а также современные песни в исполнении знакомых артистов. Дорожное Радио - это душевные песни, песни со смыслом, песни про жизнь, песни для взрослых с привнесением в эфир ностальгических воспоминаний. И особое место занимают песни для тех, кто в дороге.

Дорожное Радио – это точный баланс музыкальных материалов и интересной, ненавязчивой подачи информации о региональных, общероссийских и мировых политических, экономических, культурных событиях.

23. 96,4 Такси FM Такси FM - это радиостанция, которая погружает слушателей в атмосферу спокойствия и гармонии, когда приятно вспомнить прошлое, помечтать о будущем и насладиться настоящим. Это романтика дороги, миллионы огней и свет тысячи фар. Такси FM - это только хиты, проверенные временем: Scorpions, Bryan Adams, Sting, George Michael, A-Ha, Madonna, The Beatles, Queenn, Roxette, Bon Jovi, Браво, Наутилус Помпилиус, Александр Иванов, ДДТ и многие другие.

24. 96,8 Детское радио Первая и единственная в России радиостанция, ориентированная на детскую аудиторию . Здесь можно послушать песни, фрагменты из саундтреков к фильмам, инсценированные сказки и даже радиоспектакли.

25. 97,2 Общее радио - Радио Комсомольская правда Радио "Комсомольская правда" круглосуточно держит вас в курсе происходящего в стране и мире. Мы спорим на самые острые и актуальные темы с журналистами Издательского дома КП и экспертами.

26. 97,6 Вести ФМ Российское информационное радио. Входит в холдинг ВГТРК.

27. 98,0 Радио Шоколад Музыка Радио Шоколад поддерживает отличное настроение в течение дня – это западные хиты 90-х – 00-х плюс актуальные новинки из западных чартов. Также Radio Chocolate – это станция авторского высказывания. Вкусная еда, путешествия, машины, красота и здоровье, дети, кино, театры, книги и выставки – темы наших рубрик и авторов понятны и близки каждому.

28. 98,4 Новое Радио NEW!

Новое Радио — это самая модная русская популярная музыка! В эфире – безусловные хиты и неожиданные новинки от талантливых молодых исполнителей. Утреннее ток-шоу, информационно-развлекательные выпуски новостей — всё самое эксклюзивное и важное в режиме нон-стоп.

29 98,8 Радио Романтика Это музыкальная радиостанция, ориентированная на массовую аудиторию. Основа музыкальной палитры эфира - современные зарубежные и отечественные хиты. «Радио Romantika» – позитивное настроение, хитовое звучание и вечные ценности.

30. 99,2 Радио Орфей Радиостанция «Орфей» - государственный канал классической музыки. Основу вещания радиостанции «Орфей» составляет классическая музыка: от академических жанров до авангарда. В программе представлены сочинения композиторов разных стран, эпох и стилей. Современная музыкальная жизнь представлена на волнах «Орфея» трансляциями из Российских и мировых концертных залов, встречами с выдающимися музыкантами и деятелями культуры, обсуждениями насущных проблем академического искусства, интерактивными программами со слушателями, розыгрышами призов, выпусками новостей, а также репортажами и интервью.

31. 99,6 Радио Русский хит NEW!

Музыкальный эфир радиостанции построен по принципу TOP-40. В ротацию попадают только лучшие композиции российских исполнителей, хиты – начиная с 90-х годов и заканчивая нынешними днями. Еще одной особенностью Русского Хита является полное отсутствие ведущих.

32. 100,1 Радио Серебряный Дождь Российская радиостанция FM-диапазона также вещающая в Бенидорме ( Испания). Новости, события, мультимедиа, вопросы и ответы.

33. 100,5 Жара FM NEW! Новая молодежная музыкальная радиостанция, начала свое вещание весной 2018 года в Москве на частоте 100,5 FM. Совместно с телеканалом Жара. Музыкальный формат приближен к формату таких станций как Европа Плюс и Энерджи. В эфире звучит российская и иностранная популярная музыка в пропорции примерно 50 на 50.

34. 100,9 Радио Вера Российская радиостанция, созданная в 2014 году, имеющая целью рассказать современному городскому жителю о православной вере. В качестве своей аудитории радио видит жителей мегаполисов, в том числе людей, далеких от Церкви, но интересующихся верой и православием. Эфир радиостанции состоит из светлой спокойной музыки различных жанров, программы — из рассказов о любви, истории, детях и самых обычных жизненных радостях.

35. 101,2 Радио DFM (Динамит FM) Успешная радиостанция Dfm в основном рассчитана на молодежь, но максимум драйва и нескончаемая энергия. Это не просто радио, а целая танцевальная радиостанция. На радио транслируется только самая прогрессивная музыка различных направлений. Следует отметить и независимость радиостанции, где можно услышать не только дорогие проекты, но и талантливых молодых исполнителей.

36. 101,7 Наше Радио Российская музыкальная радиостанция, транслирующая музыку преимущественно в формате русского рока. «Наше Радио» — организатор фестиваля «Нашествие». Кроме того, «Наше радио» транслирует рок-чарт «Чартова дюжина» и вручает одноимённую премию. Аудитория 2,5 миллиона человек ежедневно.

37. 102,1 Радио Монте-Карло Основная аудитория Россия и Грузия. В основном транслируется зарубежная музыка, которая имеет направления поп, рок и хаус. В эфир выходит также множество программ как развлекательного, так и информационного характера.

38. 102,5 Comedy FM Московская разговорная радиостанция. В программу радиостанции входят лучшие номера артистов Comedy Club, Comedy Woman, «Наша Russia», и других проектов телеканала ТНТ. Основу эфира новой радиостанции составляют ток-шоу, которые выходят в прямом эфире. На радиостанции присутствуют музыкальные паузы, состоящие из новых и современных зарубежных песен (от четырёх до пяти песен в час).



39. 103,0 Радио Шансон Русский шансон. «Радио Шансон» является учредителем музыкальной премии «Шансон года» . Церемония награждения проводится в Государственном Кремлевском дворце. По традиции победители определяются путем народного голосования.

40. 103,4 Радио Маяк Государственная радиовещательная компания «Маяк» (ГРК «Маяк», «Радио Маяк») — одна из крупнейших и самых узнаваемых радиостанций на территории бывшего СССР. Основана в 1964 году.

41. 103,7 Радио Максимум В основном на этой радиостанции транслируется музыка, которая имеет направления поп и рок. В эфире звучат как российские, так и зарубежные песни. С момента основания радиостанции Maximum появилось множество разнообразных передач на любой вкус как информационного, так и развлекательного характера.

42. 104,2 Радио Energy Энергия FM На волнах станции звучит рок- и поп-классика, новинки отечественной и зарубежной музыки. Много информационных и тематических рубрик. Станция постоянно проводит различные шоу-акции, активно поддерживает промо-кампании новых альбомов и концертов как российских, так и зарубежных исполнителей.

43. 104,7 Радио 7 На Семи Холмах В эфире радиостанции звучит музыка последних тридцати лет. Всего в эфире обычно около тысячи специально протестированных песен. Баланс темпов и стилей меняется в зависимости от времени суток. Новостные блоки каждые полчаса, в конце каждого часа "Страничка классической музыки".

44. 105,0 Радио Книга NEW! Радио КНИГА с ноября 2013 года вещает в Волгограде (106,4 FM) и с марта 2016 – в Москве (105,0 FM). «Слушай! … Чтобы читать!». В эфире звучат только короткие рассказы и фрагменты из книг. Их дополняют короткие познавательные программы о книгах, об авторах, героях и персонажах, о местах действия сюжетов и т.д. Цель этих программ - показать слушателю, что всё связанное с книгами – это увлекательно, интересно, любопытно, а в конце концов – полезно и нужно. Инструментальная музыка дополняет эфирную сетку.

45. 105,3 Capital FM NEW! Все песни англоязычные. "Мы говорим по-английски. Мы играем хиты." Сайт у этого радио более чем лаконичный, только одна страница и контакт для рекламы. Вещает на этой частоте с 24 марта 2016 года. Предшественник на этой волне MOSCOW FM (закрыто).

46. 105,7 Русское Радио Первая национальная радиостанция России, воплотившая новый принцип вещания и использующая в своем эфире музыкальные произведения только на русском языке. «Русское Радио» - это лучшая отечественная музыка минувшего времени и наших дней, самые последние хиты, самые интересные и рейтинговые программы. «Русское Радио» – это ещё и народный хит-парад «Золотой Граммофон».

47. 106,2 Радио Европа Плюс В эфире "Europa Plus" звучит не только российская и европейская музыка, но и новости, интервью с известными личностями, афиши, обзоры и разнообразные развлекательные программы.

48. 106,6 Love радио Программная, информационная и музыкальная политика станции формируется таким образом, что конечный продукт не имеет явной московской специфики. Он в равной степени актуален для всех городов вещания.

49. 107,0 Радио РСН - Русская служба новостей Уникальный информационно-музыкальный формат (News-Talk): Информация-60% , Музыка-40% Непредвзятая и полезная информация Актуальные новости, предоставляемые «Русской Службой Новостей».

50. 107,4 Радио Хит FM Подборка из песен, составленная на основе хит-парадов российских радиостанций.