Раздел Интересное
Знакомьтесь: ЛИЧНОСТЬ!
Интересные люди нашей эпохи, наши современники, увлечённые своим делом. Уверены, очень интересно о них узнать, а может даже связаться с ними и поговорить лично...
Святые места и источники России
Святые источники, храмы и святые места России.
Список радиостанций FM Москвы и Московской области
На какой частоте вещает FM диапазона радио в Москве и Московской области? Так же мы привели описания радиостанций, чтобы вы могли выбрать формат радио на свой вкус. Смотрите таблицу, где все частоты радиостанций Москвы и слушайте с удовольствием!
Новые радио мы отметили значком NEW! АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ - 2020 ГОД!
Список FM радиостанций Москвы и МО. 2020 ГОД
|
Частота, МГц
|
Название радио
|
Описание радио
|
FM радиостанции Москвы - CCIR FM (87,5–108 МГц)
|1.
|87,5
|
БИЗНЕС-FM
|Бизнес FM - первое деловое радио. Каждые 15 минут на частоте 87,5 - обзор текущих событий в стране и мире.
|2.
|87,9
|
Like FM NEW!
|На сегодняшний день российская концепция Like FM не имеет аналогов в мире. Принцип отбора треков для эфира условно можно сравнить с системой, созданной разработчиками таких музыкальных сервисов, как Pandora, Sportify, iTunes Radio и 101.ru
|3.
|88,3
|
Радио Ретро FM
|В эфире Ретро FM – только лучшая музыка 70х,80х и 90х.
|4.
|88,7
|
Юмор FM
|«Юмор FM» — радиостанция в России, основу формата которой составляют программы юмористического содержания.
|5.
|89,1
|
Радио Джаз
|Музыкальный формат - jazz. Слоган - "Две грани одного брилианта!" На радио в основном выходят песни, которые имеют направления современный джаз, старый джаз, блюз и рок.
|6.
|89,5
|
Радио Мегаполис FM
|Радио Megapolis FM – транслирует энергичную танцевальную музыку. Лучшие хиты популярных мировых чартов, новости клубной музыки, обзор самых интересных культурных событий, и другая актуальная информация.
|7.
|89,9
|
Страна FM NEW!
|Страна FM начало свое вещание 30 октября 2015 года (сменив в Москве радиостанцию КЕКС FM, а в Санкт-Петербурге радио РОКС). Страна FM вещает на следующих частотах: Москва - 89.9 FM, Санкт-Петербург - 102.0 FM, Выборг - 98.8 FM, Луга - 100.8 FM. Слоган радиостанции: "Всё к лучшему".
|8.
|90,3
|
Авто Радио
|Сеть включает в себя более 1400 городов России и других стран. На АВТОРАДИО популярные песни, программы с участием суперзвезд и народных любимцев, самая актуальная, интересная и оперативная информация. "Дискотека 80-х" - ежегодный фестиваль и визитная карточка радио.
|9.
|90,8
|
Relax-FM
|Спокойная музыка для релаксации и спокойная мелодичная музыка, позволяющая отрешиться от суеты, расслабиться, помечтать…
|10.
|91,2
|
Радио Эхо Москвы
|Информационно-разговорная радиостанция. Новости политики и культуры, обзоры прессы, беседы с гостями, интерактивное общение. Позиционируется как оппозиционная станция.
|11.
|91,6
|
Радио Культура
|Классическая музыка. Большое количество интеллектуальных телепрограмм, интересное общение, стихи, тетральные постановки, телеспектакли онлайн, интервью с актерами.
|12.
|92,0
|
Москва ФМ
|Возможность слушать радио по станции, передачи, исполнителю, песни. Мониторинг эфира московских радиостанций, поиск песен.
|13.
|92,4
|
Радио Дача частота
|Основу эфира Радио Дача составят лучшие образцы советской и российской популярной музыки, а также специальные музыкальные, информационные и развлекательные программы оригинального формата.
|14.
|92,8
|
Радио Карнавал
|Музыкальный формат радиостанции — Hot AC (современная музыка для взрослых) в его классическом виде.
В плей-листе - нынешние хиты в стилях pop, rhythm-n-blues и soft-rock, а также песни, появившиеся и полюбившиеся многим за последние 10-20 лет. Радио Карнавал - это любимые песни 80-х, 90-х и наших дней. Мировые хиты нон-стоп!
|15.
|93,2
|
Радио Studio 21 NEW!
|
Радио о хип-хопе и популярной культуре. STUDIO 21 радиостанция с твоей любимой музыкой: от фрешменов отечественной рэп-сцены до легенд мирового хип-хопа.
Москва – 93.2 FM; СПб – 95.5 FM
|16.
|93,6
|
Коммерсант ФМ
|Информационная радиостанция. Это самое оперативное радио. Именно здесь главные новости появляются первыми. Эфир Коммерсант ФМ – это непрерывный поток новостей, news time, который прерывается лишь сервисными информационными элементами: Главные новости; биржевая информация; трафик, погода – каждые 10 минут; спортивная информация – каждые 20 минут и др.
|17.
|94,0
|
Восток FM
|В его основе лежит четко очерченная и, одновременно, массовая «эфирная идеология». Тема, новых открытий, «экзотика Востока», объединения многонациональной аудитории вокруг культурных и общечеловеческих ценностей, ненавязчивая пропаганда здорового образа жизни.
|18.
|94,4
|
Весна FM
|Радио легкого настроения и позитивного восприятия жизни, свежее, интересное и активное. «Весна FM» - радио легкого настроения и позитивного восприятия жизни, свежее, интересное и активное. Музыкальный формат «Весна FM» - популярные современные российские и зарубежные песни, а также золотые женские хиты на все времена.
|19.
|94,8
|
Говорит Москва
|Московская разговорная FM радиостанция. Радио Сергея Доренко. Говорит Москва - это радио большого города, где одновременно есть место и большой политике, и личным проблемам москвичей. Слоган: «Слушать, думать, знать - правильные глаголы. Говорит Москва 94.8 fm». Песен нет.
|20.
|95,2
|
Рок ФМ
|В основном транслируется зарубежная музыка, которая имеет направления рок. В эфир выходит также множество программ как развлекательного, так и информационного характера об интересных событиях города, музыке и роке.
|21.
|95,6
|
Радио Звезда-FM
|Разговорно-музыкальная радиостанция, позиционируется как государственно-патриотическое радио. В эфире - информационно-познавательные и исторические программы, аудиокниги, музыка 70-x—90-x годов, регулярные выпуски новостей.
|22.
|96,0
|
Дорожное радио
|«Дорожное радио» — вторая по размеру ежедневной аудитории сеть в России (более чем в 600 городах). Музыкальная часть эфира Дорожного Радио на 90% состоит из отечественной музыки. Это популярная музыка 80-х и 90-х, а также современные песни в исполнении знакомых артистов. Дорожное Радио - это душевные песни, песни со смыслом, песни про жизнь, песни для взрослых с привнесением в эфир ностальгических воспоминаний. И особое место занимают песни для тех, кто в дороге.
Дорожное Радио – это точный баланс музыкальных материалов и интересной, ненавязчивой подачи информации о региональных, общероссийских и мировых политических, экономических, культурных событиях.
|23.
|96,4
|
Такси FM
|
Такси FM - это радиостанция, которая погружает слушателей в атмосферу спокойствия и гармонии, когда приятно вспомнить прошлое, помечтать о будущем и насладиться настоящим. Это романтика дороги, миллионы огней и свет тысячи фар. Такси FM - это только хиты, проверенные временем: Scorpions, Bryan Adams, Sting, George Michael, A-Ha, Madonna, The Beatles, Queenn, Roxette, Bon Jovi, Браво, Наутилус Помпилиус, Александр Иванов, ДДТ и многие другие.
|24.
|96,8
|
Детское радио
|Первая и единственная в России радиостанция, ориентированная на детскую аудиторию. Здесь можно послушать песни, фрагменты из саундтреков к фильмам, инсценированные сказки и даже радиоспектакли.
|25.
|97,2
|
Общее радио - Радио Комсомольская правда
|Радио "Комсомольская правда" круглосуточно держит вас в курсе происходящего в стране и мире. Мы спорим на самые острые и актуальные темы с журналистами Издательского дома КП и экспертами.
|26.
|97,6
|
Вести ФМ
|Российское информационное радио. Входит в холдинг ВГТРК.
|27.
|98,0
|
Радио Шоколад
|Музыка Радио Шоколад поддерживает отличное настроение в течение дня – это западные хиты 90-х – 00-х плюс актуальные новинки из западных чартов. Также Radio Chocolate – это станция авторского высказывания. Вкусная еда, путешествия, машины, красота и здоровье, дети, кино, театры, книги и выставки – темы наших рубрик и авторов понятны и близки каждому.
|28.
|98,4
|
Новое Радио NEW!
|
Новое Радио — это самая модная русская популярная музыка! В эфире – безусловные хиты и неожиданные новинки от талантливых молодых исполнителей.
Утреннее ток-шоу, информационно-развлекательные выпуски новостей — всё самое эксклюзивное и важное в режиме нон-стоп.
|29
|98,8
|
Радио Романтика
|Это музыкальная радиостанция, ориентированная на массовую аудиторию. Основа музыкальной палитры эфира - современные зарубежные и отечественные хиты. «Радио Romantika» – позитивное настроение, хитовое звучание и вечные ценности.
|30.
|99,2
|
Радио Орфей
|Радиостанция «Орфей» - государственный канал классической музыки. Основу вещания радиостанции «Орфей» составляет классическая музыка: от академических жанров до авангарда. В программе представлены сочинения композиторов разных стран, эпох и стилей. Современная музыкальная жизнь представлена на волнах «Орфея» трансляциями из Российских и мировых концертных залов, встречами с выдающимися музыкантами и деятелями культуры, обсуждениями насущных проблем академического искусства, интерактивными программами со слушателями, розыгрышами призов, выпусками новостей, а также репортажами и интервью.
|31.
|99,6
|
Радио Русский хит NEW!
|Музыкальный эфир радиостанции построен по принципу TOP-40. В ротацию попадают только лучшие композиции российских исполнителей, хиты – начиная с 90-х годов и заканчивая нынешними днями. Еще одной особенностью Русского Хита является полное отсутствие ведущих.
|32.
|100,1
|
Радио Серебряный Дождь
|Российская радиостанция FM-диапазона также вещающая в Бенидорме (
|33.
|100,5
|
Жара FM NEW!
|
Новая молодежная музыкальная радиостанция, начала свое вещание весной 2018 года в Москве на частоте 100,5 FM. Совместно с телеканалом Жара. Музыкальный формат приближен к формату таких станций как Европа Плюс и Энерджи. В эфире звучит российская и иностранная популярная музыка в пропорции примерно 50 на 50.
|34.
|100,9
|
Радио Вера
|Российская радиостанция, созданная в 2014 году, имеющая целью рассказать современному городскому жителю о православной вере. В качестве своей аудитории радио видит жителей мегаполисов, в том числе людей, далеких от Церкви, но интересующихся верой и православием. Эфир радиостанции состоит из светлой спокойной музыки различных жанров, программы — из рассказов о любви, истории, детях и самых обычных жизненных радостях.
|35.
|101,2
|
Радио DFM (Динамит FM)
|Успешная радиостанция Dfm в основном рассчитана на молодежь, но максимум драйва и нескончаемая энергия. Это не просто радио, а целая танцевальная радиостанция. На радио транслируется только самая прогрессивная музыка различных направлений. Следует отметить и независимость радиостанции, где можно услышать не только дорогие проекты, но и талантливых молодых исполнителей.
|36.
|101,7
|
Наше Радио
|Российская музыкальная радиостанция, транслирующая музыку преимущественно в формате русского рока. «Наше Радио» — организатор фестиваля «Нашествие». Кроме того, «Наше радио» транслирует рок-чарт «Чартова дюжина» и вручает одноимённую премию. Аудитория 2,5 миллиона человек ежедневно.
|37.
|102,1
|
Радио Монте-Карло
|Основная аудитория Россия и Грузия. В основном транслируется зарубежная музыка, которая имеет направления поп, рок и хаус. В эфир выходит также множество программ как развлекательного, так и информационного характера.
|38.
|102,5
|
Comedy FM
|Московская разговорная радиостанция. В программу радиостанции входят лучшие номера артистов Comedy Club, Comedy Woman, «Наша Russia», и других проектов телеканала ТНТ. Основу эфира новой радиостанции составляют ток-шоу, которые выходят в прямом эфире. На радиостанции присутствуют музыкальные паузы, состоящие из новых и современных зарубежных песен (от четырёх до пяти песен в час).
|39.
|103,0
|
Радио Шансон
|Русский шансон. «Радио Шансон» является учредителем музыкальной премии «Шансон года» . Церемония награждения проводится в Государственном Кремлевском дворце. По традиции победители определяются путем народного голосования.
|40.
|103,4
|
Радио Маяк
|Государственная радиовещательная компания «Маяк» (ГРК «Маяк», «Радио Маяк») — одна из крупнейших и самых узнаваемых радиостанций на территории бывшего СССР. Основана в 1964 году.
|41.
|103,7
|
Радио Максимум
|В основном на этой радиостанции транслируется музыка, которая имеет направления поп и рок. В эфире звучат как российские, так и зарубежные песни. С момента основания радиостанции Maximum появилось множество разнообразных передач на любой вкус как информационного, так и развлекательного характера.
|42.
|104,2
|
Радио Energy Энергия FM
|На волнах станции звучит рок- и поп-классика, новинки отечественной и зарубежной музыки. Много информационных и тематических рубрик. Станция постоянно проводит различные шоу-акции, активно поддерживает промо-кампании новых альбомов и концертов как российских, так и зарубежных исполнителей.
|43.
|104,7
|
Радио 7 На Семи Холмах
|В эфире радиостанции звучит музыка последних тридцати лет. Всего в эфире обычно около тысячи специально протестированных песен. Баланс темпов и стилей меняется в зависимости от времени суток. Новостные блоки каждые полчаса, в конце каждого часа "Страничка классической музыки".
|44.
|105,0
|
Радио Книга NEW!
|Радио КНИГА с ноября 2013 года вещает в Волгограде (106,4 FM) и с марта 2016 – в Москве (105,0 FM). «Слушай! … Чтобы читать!». В эфире звучат только короткие рассказы и фрагменты из книг. Их дополняют короткие познавательные программы о книгах, об авторах, героях и персонажах, о местах действия сюжетов и т.д. Цель этих программ - показать слушателю, что всё связанное с книгами – это увлекательно, интересно, любопытно, а в конце концов – полезно и нужно. Инструментальная музыка дополняет эфирную сетку.
|45.
|105,3
|
Capital FM NEW!
|Все песни англоязычные. "Мы говорим по-английски. Мы играем хиты." Сайт у этого радио более чем лаконичный, только одна страница и контакт для рекламы. Вещает на этой частоте с 24 марта 2016 года. Предшественник на этой волне MOSCOW FM (закрыто).
|46.
|105,7
|
Русское Радио
|Первая национальная радиостанция России, воплотившая новый принцип вещания и использующая в своем эфире музыкальные произведения только на русском языке. «Русское Радио» - это лучшая отечественная музыка минувшего времени и наших дней, самые последние хиты, самые интересные и рейтинговые программы. «Русское Радио» – это ещё и народный хит-парад «Золотой Граммофон».
|47.
|106,2
|
Радио Европа Плюс
|В эфире "Europa Plus" звучит не только российская и европейская музыка, но и новости, интервью с известными личностями, афиши, обзоры и разнообразные развлекательные программы.
|48.
|106,6
|
Love радио
|Программная, информационная и музыкальная политика станции формируется таким образом, что конечный продукт не имеет явной московской специфики. Он в равной степени актуален для всех городов вещания.
|49.
|107,0
|
Радио РСН - Русская служба новостей
|Уникальный информационно-музыкальный формат (News-Talk): Информация-60% , Музыка-40% Непредвзятая и полезная информация Актуальные новости, предоставляемые «Русской Службой Новостей».
|50.
|107,4
|
Радио Хит FM
|Подборка из песен, составленная на основе хит-парадов российских радиостанций.
|51.
|107,8
|
Радио Новая Милицейская Волна
|Формат – Hot A/C (современное радио хитов для взрослых). Лучшая позитивная музыка конца 80-90-х, западные и русскоязычные хиты тех лет. Ретро композиции в современных обработках.
- Информация о материале
- Автор: Юлия
-
-
Поиск Рецептов:
В разделе Интересное:
- ТОП 5 SMM сервисов
- Список радиостанций FM Москвы и Московской области
- Поведение в метро. Уроды
- США - список конфликтов
- Черномырдизмы. Изречения Черномырдина.
- Это Путин виноват!
- Мебельный интернет-магазин "Элегия"
- Немецкие электрические мармиты для столовой.
- Этот сложный русский язык
- Как работаем и отдыхаем в 2015 году?
- Станица Голубицкая Отдых на Азовском море.
- Коса Тузла - до постройки Крымского моста
- Чем полезна Черешня?
- Дорогие лекарства и их Аналоги
- Рост и вес знаменитостей, звезд, известных людей
Популярное
- Маринад для говядины для мягкости - 7 способов!
- Что рядом с чем сажать на грядках?
- Лечо рецепт с томатной пастой | с фото пошагово
- Маринад для свинины для шашлыка или стейков - 7 рецептов!
- Рыба без мелких костей
- Уксус, лимонная кислота - как развести, как применять
- Рост и вес знаменитостей, звезд, известных людей
Новые статьи
Последние комментарии
Как спасти блюдо, если... Исправляем неудачи на кухне
Как быстро приготовить вкусные вареники
Лунный календарь садовода и огородника для Урала на 2020 год
Постный пирог с капустой. Без дрожжей, молока и яиц!
Куриная или говяжья печень в соевом соусе
Похоже, что "Русское радио"